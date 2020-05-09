Юрий Шумский возглавил дзержинский завод им. Свердлова Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Назначен новый генеральный директор дзержинского ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова". Об этом сообщается на сайте предприятия.

Завод возглавил бывший заместитель генерального директора, экс-депутат думы Дзержинска Юрий Шумский. Новый руководитель назначен приказом министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 мая. На следующий день он приступил к обязанностям.

Прежний генеральный директор завода Вадим Рыбин, который возглавлял предприятие с 2009 года, ушел в отставку также 29 мая.

Ранее сообщалось, что в конце мая Юрий Шумский сложил полномочия депутата Думы Дзержинска.

В январе Вадим Рыбин написал заявление об уходе из Законодательного собрания Нижегородской области, где проработал с 2011 года. В середине 2019 года Вадим Рыбин возглавил совет директоров АО "Техмашсервис" (сбытовая "дочка" для предприятий госкорпорации "Ростех").

В конце октября 2019 года сообщалось, что "Завод имени Я. М. Свердлова" будет реорганизован путем присоединения к нему ФКП "Бийский олеумный завод" (предприятие по выпуску взрывчатых веществ промышленного и специального назначения, а также производству и утилизации боеприпасов и их составных частей в Алтайском крае). Присоединение нужно для повышения эффективности управления имуществом. Реорганизацию планировалось осуществить за год.

Напомним, что 31 августа 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.