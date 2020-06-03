Около 150-200 человек ежедневно заболевает коронавирусом в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает лидировать по уровню заболеваемости кронавирусом.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 4 июня в городе зарегистрированы 5 521 человек, заболевших COVID-19, это на 196 человек больше, чем день назад - 3 июня. Днем ранее – 2 июня, в Нижнем Новгороде зафиксировано 143 инфицированных жителя города. Такая статистика повторяется ежедневно.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1053 человек, что на 52 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (945 заболевших, рост за сутки на 24), Ленинский (870, +23 человека), Сормовский (690, рост на 56 человек), Нижегородский (629, +10 заразившихся), Московский (491, на 27 заболевших больше), Советский (475, +5) и Приокский (368, +6 человек) районы.

Стоит обратить внимание на Автозаводский район, где например, вчера было выявлено всего 24 человека заболевших COVID-19, а сегодня уже больше 50; и Сормовский район, где ежедневное число заболевших выросло в 2 раза – вчера инфекция выявлена у 23 человек, сегодня уже у 56.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (751 человек, за сутки на 4 заболевших больше), Дивеевский (412, ни оного заболевшего), Кулебакский (391 человек, +2 новых случая), Борский (362 заболевших, рост на 17 случаев), Богородский (340, плюс 3 заболевших), Кстовский (333, на 5 заболевших больше), а также Дзержинск (307, рост на 1 случай), Семеновский (254, рост на 26 случаев) и Починковский (182, ни одного заболевшего).

Среди районов области наибольший рост по заболеваемости за прошедшие сутки показал Семеновский. Вчера тут был зарегистрировано 10 случаев заболевания, а сегодня уже 26.

Между тем, как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, наш регион занимает 11 место в России по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения.

По данным на 4 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 169 человек, причем 319 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее Глеб Никитин называл причину роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".