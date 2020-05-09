Ежедневный рост числа инфицированных COVID–19 в Нижнем Новгороде самый высокий в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ежедневное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижнем Новгороде самое высокое по сравнению с другими территориями в регионе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано 5 325 заболевших коронавирусом, это на 155 человек больше, чем день назад. Вчера количество инфицированных жителей города увеличилось на 143 человека.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (747 человек, за сутки на 24 заболевших больше), Дивеевский (412, один новый заболевший), Кулебакский (389 человек, +4 новых случая), Борский (345 заболевших, рост на 16 случаев), Богородский (337, плюс 12 заболевших), Кстовский (328, на 14 заболевших больше), а также Дзержинск (306, рост на 27 случаев), Семеновский (228, рост на 10 случаев) и Починковский (182, +1 заболевший).

В целом по данным на 3 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 850 человек, причем за прошедшие сутки зарегистрировано 347 случаев заболевания. Стоит также отметить, что за этот период новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано в 19 районах и городских округах Нижегородской области. Такие данные привел губернатор региона Глеб Никитин.

Однако число инфицированных в Нижнем Новгороде равно половине всех зараженных в области. Если говорить о районах города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1001 человек, что на 24 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (921 заболевших, рост за сутки на 26), Ленинский (847, +23 человека), Сормовский (634, рост на 23 человека), Нижегородский (619, +18 заразившихся), Советский (470, +8), Московский (464, на 20 заболевших больше) и Приокский (362, +6 человек) районы.

Напомним, что 18 мая в Нижегородской области начал снижаться коэффициент распространения заболевания. В связи с этим Глеб Никитин внес в Указ о введении режима повышенной готовности изменения, которые предусматривают постепенное снятие ограничений.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома. Кроме того, открылись спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов, сняты ограничения на посещение кладбищ в Нижнем Новгороде. Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновляют оказание плановой медицинской помощи пациентам. В нижегородских храмах возобновляются богослужения.

Между тем, со снятием ограничений в области стал повышаться уровень заболеваемости. Глеб Никитин пояснил, что больше всего заболевших "нам сейчас дают определенные территории". Глава региона имеет в виду районы, примыкающие к областному центру, и те, где высок уровень "дачной миграции", в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск. Губернатор поручил главам таких муниципалитетов проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации. Минздраву поручено определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".