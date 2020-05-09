Нижний Новгород четвертый месяц удерживает лидерство по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Уровень заболеваемости кронавирусом в Нижнем Новгороде с начала пандемии является самым высоким по сравнению с другими территориями Нижегородской области.

Напомним, что первый заболевший коронавирусной инфекцией был зарегистрирован именно в Нижнем Новгороде. Это произошло 6 марта. С тех пор областной центр является лидером по числу заболевших COVID-19.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области. По данным на 2 июня в городе проживает 5 170 человек с подтвержденной инфекцией, тогда как 1 мая тут было зарегистрировано 5 027 инфицированных горожан. Таким образом, в Нижнем Новгороде число заболевших за сутки увеличилось на 143 человека.

Если говорить о районах города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 977 человек, что на 32 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (895 заболевших, рост за сутки на 21), Ленинский (824, +24 человека), Сормовский (611, рост на 8 человек), Нижегородский (601, +19 заразившихся), Советский (462, +16), Московский (444, на 10 заболевших больше) и Приокский (356, +13 человек) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (723 человек, за сутки на 2 заболевших больше), Дивеевский (411, ни одного заболевшего), Кулебакский (385 человек, +15 новых случаев), Богородский (325, плюс 8 заболевших), Борский (329 заболевших, рост на 13 случаев), Кстовский (314, на 19 заболевших больше) а также Дзержинск (279, рост на 16 случаев), Семеновский (218, рост на 5 случаев) и Починковский (181, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано в 19 районах и городских округах Нижегородской области. Такие данные привел губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, что 18 мая в Нижегородской области начал снижаться коэффициент распространения заболевания. В связи с этим Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые постепенно снимают ограничения, связанные с противодействием распространению коронавируса.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома. Кроме того, открылись спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов, сняты ограничения на посещение кладбищ в Нижнем Новгороде. Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновляют оказание плановой медицинской помощи пациентам. В нижегородских храмах возобновляются богослужения.

Между тем, со снятием ограничений в области стал повышаться уровень заболеваемости. Глеб Никитин пояснил, что больше всего заболевших "нам сейчас дают определенные территории". Глава региона имеет в виду районы, примыкающие к областному центру, и те, где высок уровень "дачной миграции", в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск. Губернатор поручил главам таких муниципалитетов проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации. Минздраву поручено определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".