Новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы в 22 районах Нижегородской области Общество

В 22 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По данным на 6 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 11 820 человек, из них 5 745 человек проживает в Нижнем Новгороде, 6075 человек – в районах и городских округах Нижегородской области.

В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 769 жителей Павловского района, у 412 жителей Дивеевского района, у 408 человек - в Кулебакском районе, у 373 – в г.о. Бор, у 373 - в Дзержинске, у 369 – в Кстовском районе, у 350 - в Богородском районе, у 278 – в г.о. Семеновский и у 185 - в Починковском районе.

Губернатор Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать решения для ее стабилизации.

Также глава региона поручил минздраву совместно с руководством муниципалитетов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку.

В связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации 21 мая был отменен карантин в поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в селе Починки, 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района. В Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе карантин продолжает действовать.

Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы.

Помимо статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны рекомендации о защите от заражения.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 06.06.2020): 1. Ардатовский район – 124 2. г.о.г. Арзамас – 148 3. Арзамасский – 47 4. Балахнинский – 165 5. Богородский – 350 6. Большеболдинский – 31 7. Большемурашкинский – 7 8. г.о.г. Бор – 373 9. Бутурлинский – 27 10. Вадский – 9 11. Варнавинский район – 10 12. Вачский – 55 13. Ветлужский – 2 14. Вознесенский – 13 15. Володарский – 104 16. Воротынский – 17 17. Воскресенский – 51 18. Выксунский – 115 19. Гагинский – 23 20. Городецкий – 144 21. Д.Константиновский – 60 22. Дзержинск – 373 23. Дивеевский – 412 24. Княгининский - 8 25. Ковернинский – 22 26. Краснобаковский – 17 27. Краснооктябрьский – 153 28. Кстовский – 369 29. Кулебакский – 408 30. Лукояновский – 57 31. Лысковский – 90 32. Навашинский – 158 33. Павловский – 769 34. Первомайский – 14 35. Перевозский – 24 36. Пильнинский – 72 37. Починковский – 185 38. Семеновский – 278 39. Сергачский – 201 40. Сеченовский – 59 41. Сокольский – 15 42. Сосновский – 121 43. Спасский – 37 44. Тонкинский – 2 45. Тоншаевский – 16 46. Уренский – 29 47. Чкаловский – 23 48. Шарангский – 11 49. Шатковский – 133 50. Шахунский – 101 51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее 52. Н.Новгород – 5 745 ВСЕГО по области: 11 820 В районах Нижнего Новгорода: Автозаводский – 1089 Канавинский – 984 Ленинский – 908 Сормовский – 732 Нижегородский – 642 Московский – 512 Советский – 498 Приокский – 380