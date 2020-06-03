Автозаводский район лидирует по количеству заражений коронавирусом в Нижнем Новгороде Общество

Автозаводский район лидирует по количеству заражений коронавирусом в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 7 июня 2020 года, на данный момент заболели 12 137 человек. Из них 4 847 человек выздоровели, 136 человек умерли (накануне был 131 человек).

От общего количества заболевших 5 871 человек проживает в Нижнем Новгороде, 6 266 – в районах и городских округах.

Ситуация в районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 1133

Канавинский – 992

Ленинский – 924

Сормовский – 740

Нижегородский – 647

Советский – 526

Московский – 523

Приокский – 386.

Также коронавирус выявлен у 773 жителей Павловского района, у 412 жителей Дивеевского района, у 408 человек - в Кулебакском районе, у 380 – на Бору, у 411 - в Дзержинске, у 382 – в Кстовском районе, у 362 - в Богородском районе, у 300 – в Семеновском и у 204 - в Сергачском районе.

В 25 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.

Карантин продолжает действовать в Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.



Ситуация в районах области:



1. Ардатовский район – 125

2. Арзамас – 148

3. Арзамасский – 47

4. Балахнинский – 170

5. Богородский – 362

6. Большеболдинский – 31

7. Большемурашкинский – 7

8. г.о.г. Бор – 380

9. Бутурлинский – 27

10. Вадский – 9

11. Варнавинский район – 10

12. Вачский – 55

13. Ветлужский – 2

14. Вознесенский – 14

15. Володарский – 123

16. Воротынский – 17

17. Воскресенский – 51

18. Выксунский – 115

19. Гагинский – 25

20. Городецкий – 171

21. Д.Константиновский – 60

22. Дзержинск – 411

23. Дивеевский – 412

24. Княгининский - 9

25. Ковернинский – 23

26. Краснобаковский – 18

27. Краснооктябрьский – 153

28. Кстовский – 382

29. Кулебакский – 408

30. Лукояновский – 58

31. Лысковский – 101

32. Навашинский – 158

33. Павловский – 773

34. Первомайский – 14

35. Перевозский – 26

36. Пильнинский – 72

37. Починковский – 185

38. Семеновский – 300

39. Сергачский – 204

40. Сеченовский – 61

41. Сокольский – 15

42. Сосновский – 125

43. Спасский – 37

44. Тонкинский – 2

45. Тоншаевский – 16

46. Уренский – 31

47. Чкаловский – 23

48. Шарангский – 12

49. Шатковский – 142

50. Шахунский – 103

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 5 871.