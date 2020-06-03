Автозаводский район лидирует по количеству заражений коронавирусом в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 7 июня 2020 года, на данный момент заболели 12 137 человек. Из них 4 847 человек выздоровели, 136 человек умерли (накануне был 131 человек).
От общего количества заболевших 5 871 человек проживает в Нижнем Новгороде, 6 266 – в районах и городских округах.
Ситуация в районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 1133
Канавинский – 992
Ленинский – 924
Сормовский – 740
Нижегородский – 647
Советский – 526
Московский – 523
Приокский – 386.
Также коронавирус выявлен у 773 жителей Павловского района, у 412 жителей Дивеевского района, у 408 человек - в Кулебакском районе, у 380 – на Бору, у 411 - в Дзержинске, у 382 – в Кстовском районе, у 362 - в Богородском районе, у 300 – в Семеновском и у 204 - в Сергачском районе.
В 25 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Карантин продолжает действовать в Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.
Ситуация в районах области:
1. Ардатовский район – 125
2. Арзамас – 148
3. Арзамасский – 47
4. Балахнинский – 170
5. Богородский – 362
6. Большеболдинский – 31
7. Большемурашкинский – 7
8. г.о.г. Бор – 380
9. Бутурлинский – 27
10. Вадский – 9
11. Варнавинский район – 10
12. Вачский – 55
13. Ветлужский – 2
14. Вознесенский – 14
15. Володарский – 123
16. Воротынский – 17
17. Воскресенский – 51
18. Выксунский – 115
19. Гагинский – 25
20. Городецкий – 171
21. Д.Константиновский – 60
22. Дзержинск – 411
23. Дивеевский – 412
24. Княгининский - 9
25. Ковернинский – 23
26. Краснобаковский – 18
27. Краснооктябрьский – 153
28. Кстовский – 382
29. Кулебакский – 408
30. Лукояновский – 58
31. Лысковский – 101
32. Навашинский – 158
33. Павловский – 773
34. Первомайский – 14
35. Перевозский – 26
36. Пильнинский – 72
37. Починковский – 185
38. Семеновский – 300
39. Сергачский – 204
40. Сеченовский – 61
41. Сокольский – 15
42. Сосновский – 125
43. Спасский – 37
44. Тонкинский – 2
45. Тоншаевский – 16
46. Уренский – 31
47. Чкаловский – 23
48. Шарангский – 12
49. Шатковский – 142
50. Шахунский – 103
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 5 871.
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