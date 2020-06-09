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Общество

Наркотики в зубной пасте пытались пронести в колонию Нижегородской области

10 июня 2020 13:23  [53] Общество

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Наркотики в зубной пасте пытались пронести в колонию № 4 Тоншаевского района. Об этом сообщили в ГУФСИН России Нижегородской области.

При досмотре продуктово-вещевой посылки, предназначавшейся осужденному, было обнаружено неизвестное порошкообразное вещество белого цвета, спрятанное ухищренным способом.

Упаковка с неизвестным веществом была изъята из тюбика с зубной пастой.

В ходе проведения экспертизы установлено, что данное вещество является наркотическим средством (мефедрон – массой 0,8 г).

Напомним, в июне этого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1.

Напомним также, в апреле этого года наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16. До этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. 

В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.

Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Также партию наркотиков и мобильники мужчин пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы.

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