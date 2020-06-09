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Общество

Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом

12 июня 2020 13:45  [161] Общество

Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего с начала пандемии коронавирус подтверждён у 13 562 нижегородцев. Из них 6 601 человек выздоровел, 159 умерли.

Новые случаи заражения, по данным на 12 июня, не зафиксированы в 27 районах области.

От общего количества заболевших 6 539 человек проживают в Нижнем Новгороде, 7023 – в районах Нижегородской области.

В частности, коронавирус подтвержден у 849 жителей Павловского района, у 562 человек - в Дзержинске, у 457 – в Кстовском районе, у 456 – в г.о. Бор, у 420 – в Дивеевском районе, у 415 человек - в Кулебакском районе, у 380 - в Богородском районе, у 328 – в г.о. Семеновский и у 219 - в Сергачском районе.

 Напомним, с 12 июня отменены QR-коды для передвижения по Нижегородской области. Обязательная изоляция для приезжих из других регионов также больше не нужна. Она сохраняется только для прибывших из-за рубежа.

Также, согласно изменениям в указ "О режиме повышенной готовности" в регионе возобновляется работа музеев, зоопарков, библиотек и организаций дополнительного образования, могут быть открыты парки и скверы, вновь начали действовать льготные проездные.

При этом все ограничения остаются в силе для карантинных зон: Выкса, Дивеево, Кулебаки и Павлово.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Список районов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 12 июня):

1.   Ардатовский район – 140

2.   Арзамас – 175

3.   Арзамасский – 57

4.   Балахнинский – 207

5.   Богородский – 380

6.   Большеболдинский – 33

7.    Большемурашкинский – 8

8.    Бор – 456

9.    Бутурлинский – 29

10.  Вадский – 11

11.  Варнавинский район – 10

12.  Вачский – 58

13.  Ветлужский – 3

14.  Вознесенский – 25

15.  Володарский – 174

16.  Воротынский – 17

17.  Воскресенский – 52

18.  Выксунский – 118

19.  Гагинский – 29

20.  Городецкий – 185

21.  Дальнеконстантиновский – 65

22.  Дзержинск – 562

23.  Дивеевский – 420

24.  Княгининский - 16

25.  Ковернинский – 26

26.  Краснобаковский – 18

27.  Краснооктябрьский – 162

28.  Кстовский – 457

29.  Кулебакский – 415

30.  Лукояновский – 59

31.  Лысковский – 110

32.  Навашинский – 159

33.  Павловский – 849

34.  Первомайский – 17

35.  Перевозский – 30

36.  Пильнинский – 83

37.  Починковский – 187

38.  Семеновский – 328

39.  Сергачский – 219

40.  Сеченовский – 64

41.  Сокольский – 16

42.  Сосновский – 133

43.  Спасский – 37

44.  Тонкинский – 2

45.  Тоншаевский – 25

46.  Уренский – 31

47.  Чкаловский – 24

48.  Шарангский – 14

49.  Шатковский – 157

50.  Шахунский – 128

51.  Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52.  Нижний Новгород – 6 539

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 1264

Канавинский – 1112

Ленинский – 1031

Сормовский – 802

Нижегородский – 705

Советский – 626

Московский – 585

Приокский – 414.

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