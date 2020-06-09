Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Всего с начала пандемии коронавирус подтверждён у 13 562 нижегородцев. Из них 6 601 человек выздоровел, 159 умерли.
Новые случаи заражения, по данным на 12 июня, не зафиксированы в 27 районах области.
От общего количества заболевших 6 539 человек проживают в Нижнем Новгороде, 7023 – в районах Нижегородской области.
В частности, коронавирус подтвержден у 849 жителей Павловского района, у 562 человек - в Дзержинске, у 457 – в Кстовском районе, у 456 – в г.о. Бор, у 420 – в Дивеевском районе, у 415 человек - в Кулебакском районе, у 380 - в Богородском районе, у 328 – в г.о. Семеновский и у 219 - в Сергачском районе.
Напомним, с 12 июня отменены QR-коды для передвижения по Нижегородской области. Обязательная изоляция для приезжих из других регионов также больше не нужна. Она сохраняется только для прибывших из-за рубежа.
Также, согласно изменениям в указ "О режиме повышенной готовности" в регионе возобновляется работа музеев, зоопарков, библиотек и организаций дополнительного образования, могут быть открыты парки и скверы, вновь начали действовать льготные проездные.
При этом все ограничения остаются в силе для карантинных зон: Выкса, Дивеево, Кулебаки и Павлово.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
Список районов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 12 июня):
1. Ардатовский район – 140
2. Арзамас – 175
3. Арзамасский – 57
4. Балахнинский – 207
5. Богородский – 380
6. Большеболдинский – 33
7. Большемурашкинский – 8
8. Бор – 456
9. Бутурлинский – 29
10. Вадский – 11
11. Варнавинский район – 10
12. Вачский – 58
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 25
15. Володарский – 174
16. Воротынский – 17
17. Воскресенский – 52
18. Выксунский – 118
19. Гагинский – 29
20. Городецкий – 185
21. Дальнеконстантиновский – 65
22. Дзержинск – 562
23. Дивеевский – 420
24. Княгининский - 16
25. Ковернинский – 26
26. Краснобаковский – 18
27. Краснооктябрьский – 162
28. Кстовский – 457
29. Кулебакский – 415
30. Лукояновский – 59
31. Лысковский – 110
32. Навашинский – 159
33. Павловский – 849
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 30
36. Пильнинский – 83
37. Починковский – 187
38. Семеновский – 328
39. Сергачский – 219
40. Сеченовский – 64
41. Сокольский – 16
42. Сосновский – 133
43. Спасский – 37
44. Тонкинский – 2
45. Тоншаевский – 25
46. Уренский – 31
47. Чкаловский – 24
48. Шарангский – 14
49. Шатковский – 157
50. Шахунский – 128
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 6 539
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 1264
Канавинский – 1112
Ленинский – 1031
Сормовский – 802
Нижегородский – 705
Советский – 626
Московский – 585
Приокский – 414.
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