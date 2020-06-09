Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом Общество

Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего с начала пандемии коронавирус подтверждён у 13 562 нижегородцев. Из них 6 601 человек выздоровел, 159 умерли.

Новые случаи заражения, по данным на 12 июня, не зафиксированы в 27 районах области.

От общего количества заболевших 6 539 человек проживают в Нижнем Новгороде, 7023 – в районах Нижегородской области.

В частности, коронавирус подтвержден у 849 жителей Павловского района, у 562 человек - в Дзержинске, у 457 – в Кстовском районе, у 456 – в г.о. Бор, у 420 – в Дивеевском районе, у 415 человек - в Кулебакском районе, у 380 - в Богородском районе, у 328 – в г.о. Семеновский и у 219 - в Сергачском районе.

Напомним, с 12 июня отменены QR-коды для передвижения по Нижегородской области. Обязательная изоляция для приезжих из других регионов также больше не нужна. Она сохраняется только для прибывших из-за рубежа.

Также, согласно изменениям в указ "О режиме повышенной готовности" в регионе возобновляется работа музеев, зоопарков, библиотек и организаций дополнительного образования, могут быть открыты парки и скверы, вновь начали действовать льготные проездные.

При этом все ограничения остаются в силе для карантинных зон: Выкса, Дивеево, Кулебаки и Павлово.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Список районов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 12 июня):

1. Ардатовский район – 140

2. Арзамас – 175

3. Арзамасский – 57

4. Балахнинский – 207

5. Богородский – 380

6. Большеболдинский – 33

7. Большемурашкинский – 8

8. Бор – 456

9. Бутурлинский – 29

10. Вадский – 11

11. Варнавинский район – 10

12. Вачский – 58

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 25

15. Володарский – 174

16. Воротынский – 17

17. Воскресенский – 52

18. Выксунский – 118

19. Гагинский – 29

20. Городецкий – 185

21. Дальнеконстантиновский – 65

22. Дзержинск – 562

23. Дивеевский – 420

24. Княгининский - 16

25. Ковернинский – 26

26. Краснобаковский – 18

27. Краснооктябрьский – 162

28. Кстовский – 457

29. Кулебакский – 415

30. Лукояновский – 59

31. Лысковский – 110

32. Навашинский – 159

33. Павловский – 849

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 30

36. Пильнинский – 83

37. Починковский – 187

38. Семеновский – 328

39. Сергачский – 219

40. Сеченовский – 64

41. Сокольский – 16

42. Сосновский – 133

43. Спасский – 37

44. Тонкинский – 2

45. Тоншаевский – 25

46. Уренский – 31

47. Чкаловский – 24

48. Шарангский – 14

49. Шатковский – 157

50. Шахунский – 128

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 6 539

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 1264

Канавинский – 1112

Ленинский – 1031

Сормовский – 802

Нижегородский – 705

Советский – 626

Московский – 585

Приокский – 414.