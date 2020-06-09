Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще три летальных исхода зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Таким образом, по данным на 14 июня в Нижегородской области зарегистрировано 168 смертельных случаев от COVID-19. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как ранее говорил замгубернатора, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 14 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 995 человек, причем 215 случаев заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".