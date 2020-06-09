Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти половина подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области зафиксирована в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано 6 867 заболевших коронавирусом, это на 82 человека больше, чем день назад. Причем еще вчера прирост по заболевшим в городе составлял 134 вновь выявленных случаев.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1359 человек, что на 15 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1186 заболевших, рост за сутки на 9), Ленинский (1068, +9 человек), Сормовский (837, рост на 11 человек), Нижегородский (716, +11 заразившихся), Советский (645, +10), Московский (610, на 8 заболевших больше), и Приокский (435, +9 человек) районы.

По данным на 15 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 14 204 человек, из них почти половина (6 867) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (869 человека, за сутки на 17 заболевших больше), Дзержинск (587, рост на 12 случаев), Борский (507 заболевших, 21 новый случай), Кстовский (493, на 14 заболевших больше), Дивеевский (420, ни одного заболевшего), Кулебакский (416 человек, ни одного заболевшего), Богородский (401, на 14 заболевших больше), Семеновский (349, на 11 заболевших больше) и Сергачский (221, ни одного заболевшего) и Балахнинский (207, ни одного заболевшего) районы.

Стоит обратить внимание на Борский г.о., где за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 21 человека. Другие территории Нижегородской области продемонстрировали менее низкие показатели.

Между тем, в 36 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".