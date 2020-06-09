Нижний Новгород пока незначительно снижает темпы по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Несмотря на общее снижение заболеваемости коронавирусой инфекцией в регионе, показатели по COVID-19 в Нижнем Новгороде продолжают оставаться высокими.

Как сообщает пресс-служба правительства, на 16 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 6 943 человека с COVID-19, и это на 67 человек больше, чем днем ранее. Вчера в городе было зафиксировано 6 867 заболевших, которые увеличили число инфицированных на 82 человека.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1365 человек, что на 6 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1199 заболевших, рост за сутки на 13), Ленинский (1080, +12 человек), Сормовский (839, рост на 2 человека), Нижегородский (733, +17 заразившихся), Советский (671, +26), Московский (616, на 6 заболевших больше), и Приокский (440, +5 человек) районы.

Стоит обратить внимание на Советский район, где за прошедшие сутки число подтвержденных заражений коронавирусом увеличилось на 26, тогда как вчера этот показатель составлял лишь 10.

По данным на 16 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 14 410 человек, из них почти половина (6 943) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (869 человека, за сутки на одного заболевшего больше), Дзержинск (648, рост на 61 случай), Борский (513 заболевших, 6 новых случаев), Кстовский (498, на 5 заболевших больше), Дивеевский (420, ни одного заболевшего), Кулебакский (416 человек, ни одного заболевшего), Богородский (401, на 14 заболевших больше), Семеновский (361, на 12 заболевших больше), Сергачский (221, ни одного заболевшего) и Балахнинский (207, ни одного заболевшего) районы.

Наибольший рост по заболеваемости показал Дзержинск. За прошедшие сутки тут подтвержден 61 новый случай COVID-19, а вчера количество заболевших увеличилось на 12 человек.

Между тем, в 32 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Губернатор региона Глеб Никитин ранее говорил, что в ежедневной сводке заболеваемости по регионам России Нижегородская область опустилась с четвертого на седьмое место.

Напомним, что Глеб Никитин уже поделился планами по переходу региона на второй этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

На 16 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,76, и необходимо, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался.

Ранее губернатор рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".