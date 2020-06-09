Последние новости рубрики Общество
17 июня 2020 12:45  [57] Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области
17 июня 2020 11:50  [290] Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных COVID-19
17 июня 2020 11:25  [130] "Более половины нижегородцев, переболевших коронавирусом, уже выздоровели", - Глеб Никитин
17 июня 2020 11:12  [273] Фонтан кипятка выше многоэтажек бил на ул.Володарского в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
17 июня 2020 10:07  [126] "ТНС энерго НН" будет через СМИ уведомлять бизнес-клиентов об ограничении энергоснабжения
17 июня 2020 09:47  [343] Показатель тестирования на коронавирус вырос в Нижегородской области
17 июня 2020 09:16  [216] ГЖД восстанавливает курсирование семи отмененных поездов
17 июня 2020 09:04  [206] Медработников несвоевременно тестировали на коронавирус в Вознесенском районе
16 июня 2020 19:20  [967] Нижний сегодня: главные события дня
16 июня 2020 19:11  [503] "К концу июня в Выксе завершится ремонт инфекционного отделения больницы для приема пациентов с COVID-19", - Давид Мелик-Гусейнов
Общество

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

17 июня 2020 12:45  [57] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще четыре летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Таким образом, по данным на 17 июня в Нижегородской области зарегистрировано 179 смертельных случая от COVID-19. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как ранее говорил замгубернатора, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 17 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 14 648 человек, причем 238 случаев заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph