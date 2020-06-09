Последние новости рубрики Общество
17 июня 2020 14:37  [13] Более 180 млн рублей возвращено налогоплательщикам благодаря услуге "Ростелеком. Налоги"
17 июня 2020 14:29  [27] Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости COVID-19
17 июня 2020 13:28  [95] Новое пособие для родителей-одиночек предложили ввести в России
17 июня 2020 12:45  [114] Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области
17 июня 2020 11:50  [661] Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных COVID-19
17 июня 2020 11:25  [168] "Более половины нижегородцев, переболевших коронавирусом, уже выздоровели", - Глеб Никитин
17 июня 2020 11:12  [360] Фонтан кипятка выше многоэтажек бил на ул.Володарского в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
17 июня 2020 10:07  [136] "ТНС энерго НН" будет через СМИ уведомлять бизнес-клиентов об ограничении энергоснабжения
17 июня 2020 09:47  [357] Показатель тестирования на коронавирус вырос в Нижегородской области
17 июня 2020 09:16  [246] ГЖД восстанавливает курсирование семи отмененных поездов
Общество

Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости COVID-19

17 июня 2020 14:29  [27] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти половина подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области зафиксирована в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 021 заболевших коронавирусом, это на 78 человек больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1365 человек, что на 7 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1214 заболевших, рост за сутки на 15), Ленинский (1109, +29 человек), Сормовский (843, рост на 4 человека), Нижегородский (736, +3 заразившихся), Советский (685, +14), Московский (620, на 4 заболевших больше) и Приокский (442, +2 человека) районы.

За прошедшие сутки наибольшую динамику по заболеваемости продемонстрировал Ленинский район, где зарегистрировано 29 новых случаев. Вчера коронавирус там был подтвержден у 12 человек.
553481, 553528

По данным на 17 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 7 386 человек, из них почти половина (7 021) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (887 человек, за сутки на 18 заболевших больше), Дзержинск (718, рост на 70 случаев), Борский (515 заболевших, 2 новых случая), Кстовский (499, ни одного заболевшего), Дивеевский (423, +3 заболевших), Кулебакский (416 человек, ни одного заболевшего), Богородский (401, ни одного заболевшего), Семеновский (362, ни одного заболевшего), Сергачский (221, ни одного заболевшего) и Балахнинский (208, один заболевший) районы.

Дзержинск вновь показывает наибольший рост по заболеваемости. Сегодня в городе подтвердилось 70 новых случаев COVID-19, а вчера был зарегистрирован 61.

Между тем, в 24 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что глава региона уже поделился планами по переходу региона на второй этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Ранее губернатор рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph