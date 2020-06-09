Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти половина подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области зафиксирована в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 021 заболевших коронавирусом, это на 78 человек больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1365 человек, что на 7 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1214 заболевших, рост за сутки на 15), Ленинский (1109, +29 человек), Сормовский (843, рост на 4 человека), Нижегородский (736, +3 заразившихся), Советский (685, +14), Московский (620, на 4 заболевших больше) и Приокский (442, +2 человека) районы.

За прошедшие сутки наибольшую динамику по заболеваемости продемонстрировал Ленинский район, где зарегистрировано 29 новых случаев. Вчера коронавирус там был подтвержден у 12 человек.

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По данным на 17 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 7 386 человек, из них почти половина (7 021) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (887 человек, за сутки на 18 заболевших больше), Дзержинск (718, рост на 70 случаев), Борский (515 заболевших, 2 новых случая), Кстовский (499, ни одного заболевшего), Дивеевский (423, +3 заболевших), Кулебакский (416 человек, ни одного заболевшего), Богородский (401, ни одного заболевшего), Семеновский (362, ни одного заболевшего), Сергачский (221, ни одного заболевшего) и Балахнинский (208, один заболевший) районы.

Дзержинск вновь показывает наибольший рост по заболеваемости. Сегодня в городе подтвердилось 70 новых случаев COVID-19, а вчера был зарегистрирован 61.

Между тем, в 24 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что глава региона уже поделился планами по переходу региона на второй этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Ранее губернатор рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".