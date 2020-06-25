Нижний Новгород собрал наибольшее число заболевших коронавирусом

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 25 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 804 заболевших коронавирусом, это на 94 человека больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 80 человек.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 625 человек, что на 30 человек больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 285 заболевших, рост за сутки на 17), Ленинский (1 274, +18 человек), Сормовский (901, рост на 3 человека), Советский (804, +22), Нижегородский (756, +1 заразившийся), Московский (695, на 2 заболевших больше) и Приокский (464, +4 человека) районы.

По данным на 25 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 16 414 человек, из них почти половина (7 804 человек) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 037, рост на 33 случая), Павловский район (998 человека, за сутки на 25 заболевших больше), Борский (578 заболевших, 8 новых случаев), Кстовский (518, ни одного нового случая заболевания), Богородский (441, 15 новых заболевших), Семеновский (429, 1 новый случай заболевания), Кулебакский (426 человек, ни одного нового случая), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (257, ни одного заболевшего), Городецкий (225, 5 новых случакв) и Балахнинский (216, ни одного заболевшего) районы.

Между тем, в 32 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 25 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 414 человек, причем 217 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".