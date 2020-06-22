Заболеваемость COVID-19 в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 24 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 707 заболевших коронавирусом, это на 80 человек больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 595 человек, что на 10 человека больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 268 заболевших, рост за сутки на 8), Ленинский (1 256, +23 человека), Сормовский (898, рост на 6 человек), Советский (782, +10), Нижегородский (755, +4 заразившихся), Московский (693, на 15 заболевших больше) и Приокский (460, +4 человека) районы.

По данным на 24 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 16 197 человек, из них почти половина (7 707 человек) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей впервые лидирует Дзержинск (1 004, рост на 61 случай), Павловский район (973 человека, за сутки на 16 заболевших больше), Борский (570 заболевших, 2 новых случая), Кстовский (518, ни одного нового случая заболевания), Богородский (441, 15 новых заболевших), Семеновский (428, ни одного нового случая заболевания), Кулебакский (426 человек, ни одного нового случая), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (257, ни одного заболевшего), Городецкий (220, три новых случая) и Балахнинский (216, один заболевший) районы.

Между тем, в 32 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 24 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 197 человек, причем 207 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".