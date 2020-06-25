Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом жителях региона

Еще 217 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 25 июня.

Еще пять нижегородцев скончались от COVID-19

По данным на 25 июня, в регионе зарегистрировано 212 смертельных случаев от COVID-19.

Нижегородская область увеличила количество лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус

По данным на 25 июня в Нижегородской области работают 15 лабораторий.

Все избирательные участки Нижегородской области открылись для голосования

Все избирательные участки Нижегородской области 25 июня открылись для Общероссийского голосования по вопросам изменений в Конституцию РФ.

ЗС НО приняло закон, расширяющий меры защиты обманутых дольщиков

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 25 июня приняли в двух чтениях закон "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков".

Глеб Никитин рассказал о продолжительности масочного режима в Нижегородской области

Информацию об этом он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.