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25 июня 2020 20:29  [249] Нижний сегодня: главные события дня
25 июня 2020 18:39  [384] Нижегородцы внесут свои предложения в законопроект по изменению Трудового кодекса РФ
25 июня 2020 18:07  [114] Глеб Никитин дал старт конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
25 июня 2020 17:52  [389] Работа "горячей" линии по вопросам голосования по поправкам в Конституцию продлена в Нижегородской области
25 июня 2020 16:36  [119] ЗС НО утвердило нормы, при которых нельзя высаживать из транспорта детей-безбилетников
25 июня 2020 15:39  [118] ЗС НО рекомендовало правительству ускорить паспортизацию охраняемых природных территорий
25 июня 2020 15:02  [197] Нижегородские учителя станут получать дополнительную надбавку за классное руководство
25 июня 2020 14:00  [82] Более ста детских песочниц заполнят новым песком до конца июля в Советском районе Нижнего Новгорода
25 июня 2020 13:39  [239] Росавиация предложила возобновить перелеты со странами СНГ
25 июня 2020 13:38  [200] ЗС НО приняло закон, расширяющий меры защиты обманутых дольщиков
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

25 июня 2020 20:29  [249] Общество

Нижегородские власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом жителях региона

Еще 217 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 25 июня.

Еще пять нижегородцев скончались от COVID-19

По данным на 25 июня, в регионе зарегистрировано 212 смертельных случаев от COVID-19.

Нижегородская область увеличила количество лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус

По данным на 25 июня в Нижегородской области работают 15 лабораторий.

Все избирательные участки Нижегородской области открылись для голосования

Все избирательные участки Нижегородской области 25 июня открылись для Общероссийского голосования по вопросам изменений в Конституцию РФ. 

ЗС НО приняло закон, расширяющий меры защиты обманутых дольщиков

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 25 июня приняли в двух чтениях закон "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков".

Глеб Никитин рассказал о продолжительности масочного режима в Нижегородской области

Информацию об этом он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

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