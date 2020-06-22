Все избирательные участки Нижегородской области открылись для голосования Политика

Все избирательные участки Нижегородской области 25 июня открылись для Общероссийского голосования по вопросам изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

В регионе будут работать 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране избирательная комиссия Нижегородской области до дня голосования и непосредственно в день голосования, 1 июля 2020 года, предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов участковых избирательных комиссий на избирательных участках.

На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, гражданам выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках.

Каждый избирательный участок оснащен антисептиками, ручными и стационарными металлодетекторами.

Обеспечена возможность проведения проверок ГУ МЧС по Нижегородской области по соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях для голосования.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора органы местного самоуправления организовали ежедневную влажную уборку и дезинфекцию помещений для голосования, автотранспортных средств, задействованных в работе участковых избирательных комиссий. Также оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования. В помещениях, где это можно было сделать, осуществлено разграничение выхода и входа.

"Таким образом, избирательные участки оснащены всем необходимым для комфортного, доступного и безопасного голосования. Работать участковые избирательные комиссии будут с 8.00 до 20.00 с 25 июня по 1 июля 2020 года, обеспечивая голосование участников в помещениях участковых избирательных комиссий, вне помещения для голосования (на дому), на придомовых территориях и на территориях с затрудненным транспортным сообщением. Участники голосования должны будут находиться в помещении для голосования не более 15 минут. Кроме того, число голосующих на избирательном участке не должно превышать 8–12 человек в час", - сказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

За ходом голосования будут следить наблюдатели, направленные на избирательные участки от Общественной палаты Нижегородской области и Общественной палаты Российской Федерации. На Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Общественная палата региона сформировала корпус из 13 317 наблюдателей.

"Мы надеемся, что Общероссийское голосование пройдет доступно, безопасно и в полном соответствии с законодательством Российской Федерации", - подчеркнула Маргарита Красилевская.