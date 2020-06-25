Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 26 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 930 заболевших коронавирусом, это на 126 человек больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 94 человека.

По данным на 26 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 16 624 человека, из них почти половина (7 930 человек) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 071, рост на 34 случая), Павловский район (998 человека, за сутки ни одного заболевшего), Борский (592 заболевших, 14 новых случаев), Кстовский (521, три новых случая заболевания), Богородский (442, один заболевший), Семеновский (429, ни одного нового случая), Кулебакский (426 человек, ни одного нового случая), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (257, ни одного заболевшего), Володарский (226, четыре новых случая), Городецкий (225, ни одного нового случая), Навашинский (224, три новых случая), Шатковский (219, на 11 заболевших больше) и Балахнинский (216, ни одного заболевшего) районы.

Стоит обратить внимание, что по сравнению со вчерашним днем, список территорий, где число заболевших превысило 200, пополнили Володарский, Навашинский и Шатковский районы.

Между тем, в 32 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 26 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 624 человек, причем 210 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".