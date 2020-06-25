Четвертый район Нижнего Новгорода приближается к тысячной отметке по COVID-19 Общество

Четвертый район Нижнего Новгорода приближается к тысячной отметке по заболевшим коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 26 июня больше тысячи больных COVID-19 в Нижнем Новгороде зарегистрировано в трех районах города.

Наибольшее число инфицированных собрал Автозаводский район. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 683 человек, что на 58 человек больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 288 заболевших, рост за сутки на трех заболевших) и Ленинский (1 281, +7 человек) районы.

Тройку лидеров начинает догонять Сормовский район, где на сегодняшний день зарегистрировано 911 COVID- инфицированных жителей. За сутки данный показатель вырос на 10 человек.

Потом по числу заболевших следуют Советский (804, +4), Нижегородский (756, ни одного заболевшего), Московский (737, на 42 заболевших больше) и Приокский (464, +2 человека) районы.

Напомним, что Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 26 июня в городе зарегистрировано 7 930 заболевших коронавирусом, это на 126 человек больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 94 человека.

По данным на 26 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 16 624 человека, из них почти половина (7 930 человек) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".