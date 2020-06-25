Более 100 заболевших COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Новгороде за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по ежедневному приросту подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 27 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 8 033 заболевших COVID-19, это на 103 человека больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 126 человек.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 704 человек, что на 21 человека больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 312 заболевших, рост за сутки на 24), Ленинский (1 297, +16 человек), Сормовский (924, рост на 13 человек), Советский (828, +24), Нижегородский (762, +6 заразившихся), Московский (739, на 2 заболевших больше) и Приокский (467, +3 человека) районы.

По данным на 27 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 838 человек, из них 7 930 человек проживают в Нижнем Новгороде, 8 694 – в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 071, рост на 34 случая), Павловский район (998 человека, за сутки ни одного заболевшего), Борский (592 заболевших, 14 новых случаев), Кстовский (521, три новых случая заболевания), Богородский (442, один заболевший), Семеновский (429, ни одного нового случая), Кулебакский (426 человек, ни одного нового случая), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (257, ни одного заболевшего), Володарский (226, четыре новых случая), Городецкий (225, ни одного нового случая), Навашинский (224, ни одного нового случая), Шатковский (219, ни одного нового случая) и Балахнинский (216, ни одного заболевшего) районы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".