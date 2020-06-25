Нижний Новгород уже четыре месяца удерживает лидерство по COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Уровень заболеваемости кронавирусом в Нижнем Новгороде с начала пандемии является самым высоким по сравнению с другими территориями Нижегородской области.

Напомним, что первый заболевший коронавирусной инфекцией был зарегистрирован именно в Нижнем Новгороде. Это произошло 6 марта. С тех пор областной центр является лидером по числу заболевших COVID-19.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 28 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 8 124 заболевших коронавирусом, это на 91 человека больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 103 человека.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 722 человек, что на 18 человек больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1 330 заболевших, рост за сутки на 18), Ленинский (1 308, +11 человек), Сормовский (929, рост на 5 человек), Советский (845, +37), Нижегородский (771, +9 заразившихся), Московский (749, на 10 заболевших больше) и Приокский (470, +3 человека) районы.

По данным на 28 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 060 человек, из них 8 124 человек проживают в Нижнем Новгороде, 8 694 – в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 162, рост на 91 случай), Павловский район (1 007 человек, за сутки 9 заболевших), Борский (616 заболевших, 24 новых случаев), Кстовский (528, семь новых случая заболевания), Богородский (445, трое заболевших), Семеновский (430, один новый случай), Кулебакский (430 человек, четыре новых случая), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (257, ни одного заболевшего), Володарский (238, 12 новых случаев), Городецкий (233, восемь новых случаев), Шатковский (232, 13 новых случаев), Навашинский (225, один новый случай) и Балахнинский (216, ни одного заболевшего) районы.

По данным на 28 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 060 человек, причем 222 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".