Нижний Новгород продолжает лидировать по количеству COVID-инфицированных Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает лидировать по числу заболевших короновирусом жителей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 3 июля в городе зарегистрировано 8 675 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 76 инфицированных больше.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 953 человек, что на 64 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Ленинский (1 398, +17 человек), Канавинский (1 366 заболевших, рост за сутки на 5), Сормовский (968, рост на 6 человек), Советский (905, +19), Московский (808, на ни одного заболевшего), Нижегородский (796, +4 заразившихся) и Приокский (481, +1 человек) районы.

По данным на 3 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 18 172 человека, из них 8 675 человек проживают в Нижнем Новгороде, 9497 – в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 309, рост на 22 случая), Павловский район (1 047 человек, за сутки 18 заболевших), Борский (663 заболевших, 5 новых случаев), Кстовский (556, два новых случая заболевания), Богородский (477, 10 заболевших), Семеновский (440, четыре новых случая), Кулебакский (431 человек, ни одного нового случая), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (273, ни одного нового случая), Володарский (264, восемь заболевших), Шатковский (257, восемь заболевших), Городецкий (242, ни одного заболевшего), Навашинский (231, пять новых случаев), Балахнинский (227, за сутки – двое заболевших) и Арзамас (209, + 3 новых случая).

Стоит отметить, что список территорий, где число заболевших коронавирусом жителей превысило 200, пополнил Арзамас.

При этом в 31 районе Нижегородской области и одном районе Нижнего Новгорода за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".