Автозаводский район продолжает лидировать по коронавирусу в Нижнем Новгороде Общество

Наибольшее количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Там заразились 2013 человек. В Ленинском районе врачи диагностировали инфекцию у 1442 человек, в Канавинском - у 1399 человек, в Сормовском - у 983, в Советском - у 938, в Московском - у 858, в Нижегородском - у 807, в Приокском - у 486. Таким образом всего в городе заболели 8926 человек.

Напомним, что еще 217 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 5 июля 2020 года. Общее число заболевших достигло 18 614 человек.

Отметим, что COVID-19 был диагностирован также у 1 358 жителей Дзержинска, у 1070 человек в Павловском районе, у 679 – в г.о. Бор, у 559 – в Кстовском районе, у 482 - в Богородском районе, у 447 – в г.о. Семеновский, у 432 человек - в Кулебакском районе, у 424 – в Дивеевском районе.

В 29 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения не зафиксированы.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня 2020 года. Ранее, 21 мая, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации был отменен карантин в поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в селе Починки, 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района, 16 июня - в городском округе город Выкса.

Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

Ардатовский район – 144

г.о.г. Арзамас – 209

Арзамасский – 62

Балахнинский – 228

Богородский – 482

Большеболдинский – 64

Большемурашкинский – 18

г.о.г. Бор – 679

Бутурлинский – 33

Вадский – 24

Варнавинский район – 24

Вачский – 116

Ветлужский – 7

Вознесенский – 43

Володарский – 275

Воротынский – 18

Воскресенский – 68

Выксунский – 137

Гагинский – 40

Городецкий – 242

Д.Константиновский – 68

Дзержинск – 1358

Дивеевский – 424

Княгининский - 28

Ковернинский – 38

Краснобаковский – 28

Краснооктябрьский – 200

Кстовский – 559

Кулебакский – 432

Лукояновский – 80

Лысковский – 177

Навашинский – 237

Павловский – 1070

Первомайский – 17

Перевозский – 34

Пильнинский – 137

Починковский – 201

Семеновский – 447

Сергачский – 273

Сеченовский – 73

Сокольский – 22

Сосновский – 189

Спасский – 41

Тонкинский – 3

Тоншаевский – 54

Уренский – 44

Чкаловский – 27

Шарангский – 20

Шатковский – 268

Шахунский – 183

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".