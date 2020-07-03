Автозаводский район продолжает лидировать по коронавирусу в Нижнем Новгороде

Наибольшее количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Там заразились 2013 человек. В Ленинском районе врачи диагностировали инфекцию у 1442 человек, в Канавинском - у 1399 человек, в Сормовском - у 983, в Советском - у 938, в Московском - у 858, в Нижегородском - у 807, в Приокском - у 486. Таким образом всего в городе заболели 8926 человек.
Напомним, что еще 217 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 5 июля 2020 года. Общее число заболевших достигло 18 614 человек.
Отметим, что COVID-19 был диагностирован также у 1 358 жителей Дзержинска, у 1070 человек в Павловском районе, у 679 – в г.о. Бор, у 559 – в Кстовском районе, у 482 - в Богородском районе, у 447 – в г.о. Семеновский, у 432 человек - в Кулебакском районе, у 424 – в Дивеевском районе.
В 29 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения не зафиксированы.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня 2020 года. Ранее, 21 мая, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации был отменен карантин в поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в селе Починки, 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района, 16 июня - в городском округе город Выкса.
Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
Ардатовский район – 144
г.о.г. Арзамас – 209
Арзамасский – 62
Балахнинский – 228
Богородский – 482
Большеболдинский – 64
Большемурашкинский – 18
г.о.г. Бор – 679
Бутурлинский – 33
Вадский – 24
Варнавинский район – 24
Вачский – 116
Ветлужский – 7
Вознесенский – 43
Володарский – 275
Воротынский – 18
Воскресенский – 68
Выксунский – 137
Гагинский – 40
Городецкий – 242
Д.Константиновский – 68
Дзержинск – 1358
Дивеевский – 424
Княгининский - 28
Ковернинский – 38
Краснобаковский – 28
Краснооктябрьский – 200
Кстовский – 559
Кулебакский – 432
Лукояновский – 80
Лысковский – 177
Навашинский – 237
Павловский – 1070
Первомайский – 17
Перевозский – 34
Пильнинский – 137
Починковский – 201
Семеновский – 447
Сергачский – 273
Сеченовский – 73
Сокольский – 22
Сосновский – 189
Спасский – 41
Тонкинский – 3
Тоншаевский – 54
Уренский – 44
Чкаловский – 27
Шарангский – 20
Шатковский – 268
Шахунский – 183
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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