Нижний Новгород собрал половину заразившихся коронавирусом жителей региона Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает лидировать среди других территорий региона по числу заболевших короновирусом жителей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 6 июля в Нижегородской области зарегистрировано 12 360 человек, заболевших COVID-19, из которых 9 033 проживает в Нижнем Новгороде.

За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 107 инфицированных больше.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 392, рост на 34 случая), Павловский район (1 089 человек, за сутки 19 заболевших), Борский (687 заболевших, 8 новых случаев), Кстовский (560, один новый случай заболевания), Богородский (503, 21 заболевший), Семеновский (447, ни одного нового случая), Кулебакский (432 человек, один новый случая) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

При этом в 37 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".