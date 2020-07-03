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Политика

Должность уволившейся Елены Лекомцевой не предусмотрена в новой структуре горадминистрации

07 июля 2020 14:09  [161] Политика
Здание администрации Нижнего Новгорода

Здание администрации Нижнего Новгорода

Фото: НИА Нижний Новгород

Должность и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам, занимаемая ранее уволившейся Еленой Лекомцевой, не предусмотрена в новой структуре городской администрации.

Напомним, что Елена Лекомцева помимо того, что была и.о. замглавы по транспорту и автомобильным дорогам, также являлась и директором городского департамента транспорта. Она уволилась по собственному желанию, проработав в администрации на этих должностях около года. На посту директора дептранса Елену Лекомцеву сменила ее заместитель - Нина Бочарова, которая назначена и.о. главы ведомства.

О назначении заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам сейчас в администрации не сообщают.

Между тем, ранее дума Нижнего Новгорода утвердила новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым. Такое решение депутаты приняли на заседании 23 июня 2020 года.

В новой структуре администрации предусмотрено два первых заместителя главы города, при этом общее количество заместителей сокращается с 7 до 5.

Под сокращение попадает, в том числе, заместитель главы – руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства. Эти функции переходят в подчинение одному из вновь назначенных первых заместителей главы администрации Нижнего Новгорода.

Напомним также, что этим первым заместителем назначен Дмитрий Сивохин. Он приступил к своим обязанностям с 1 июля этого года. До этого Сивохин с 18 мая работал заместителем главы администрации города и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, а до этого – возглавлял администрацию Сормовского района.

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