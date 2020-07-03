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Общество

Еще пять московских б/у троллейбусов доставлены в Нижний Новгород

10 июля 2020 17:04  [55] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Еще пять московских б/у троллейбусов из первой партии доставлены в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ).

Напомним, в начале этой недели привезли четыре троллейбуса, теперь парк НЭТ пополнился еще пятью троллейбусами.

Город получил транспорт следующих моделей: ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008-2011 годах.

Ранее сообщалось, что первую партию из 30 московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород за 1,96 млн рублей. Победителем электронного аукциона на право транспортировки троллейбусов стал нижегородский ИП Щелоков Н.Н. Он должен доставить все троллейбусы в Нижний Новгород автомобильным транспортом до 25 июля.

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте. Их транспортировка была приостановлена в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Троллейбусы будут распределены между всеми городскими депо в равных долях. Постепенный выпуск этого транспорта на линию начнется в сентябре.

Напомним, администрация Москвы готовит документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду, помимо данной партии, еще 40 троллейбусов.

Также сегодня стало известно, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" дополнительно закупил девять новых автобусов. Все они с понедельника, 13 июля, должны выйти на линию. Было принято решение направить новый транспорт на маршруты А-41, Т-92, А-52 и А-16.

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