Нижний Новгород не уступает лидерство по числу зараженных COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ежедневное число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самым высоким по сравнению с другими территориями региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по данным на 14 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 534 человек, из них 9 930 человек проживают в Нижнем Новгороде. За прошедшие сутки в городе подтвердилось 72 случая заболевания COVID-19.

Если говорить о районах города, то в лидерах находится Автозаводский. Сегодня тут зарегистрировано 2 326 инфицированных коронавирусом, что на 35 человек больше, чем днем ранее.

Далее следуют Ленинский (1 622 заболевших, рост за сутки на 10 человек), Канавинский (1 518, на одного человека больше), Сормовский (1 072, за сутки 9 заболевших) и Советский (1029, на одного заболевшего больше) районы.

Это районы, где зарегистрировано больше 1 тысячи COVID- инфицированных жителей.

Далее следуют Московский (969, один заболевший), Нижегородский (851, рост на три случая) и Приокский (532, на 6 больше) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 607, рост за трое суток на 77 случаев), Павловский район (1 146 человек, 28 заболевших), Борский (760 заболевших, 37 новых случаев), Кстовский (581, 12 новых случаев), Богородский (559, 16 заболевших), Семеновский (475, 7 новых случаев), Кулебакский (439 человека, шесть заболевших) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 36 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 14 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 534 человек, причем 193 случая заболевания зарегистрировано в за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".