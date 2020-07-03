Мобильные телефоны в ведре с майонезом пытались передать в колонию Нижегородской области Общество

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Мобильные телефоны в ведре с майонезом пытались передать в колонию № 16 в Лысковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 15 июля 2020 года.

Сотрудники оперативного отдела совместно с сотрудниками отдела безопасности колонии была досмотрена продуктовая передача для осужденного. В ходе досмотра были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом (в ведре с майонезом) два мобильных телефона.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12. КоАП России.