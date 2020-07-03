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Общество

Вспышка АЧС выявлена в Бутурлинском районе

20 июля 2020 13:36  [86] Общество

Вспышка АЧС выявлена в личном подсобном хозяйстве в Бутурлинском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По результатам проведенных лабораторных исследований получен положительный результат на африканскую чуму свиней. Исследования проводились на базе ГБУ НО "Обветлаборатория", а также подтверждены в ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на ликвидацию очага инфекции, отметили в управлении.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию 8(831) 435-51-59, 435-51-58.

Ранее сообщалось, что очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) был ликвидирован в Княгининском районе. Также очаги АЧС были ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах. Сам вирус был выявлен в начале июля. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы – в частном подворье, где было 13 свиней.

Выкуп свиней у фермеров в Ардатовском районе начался 15 июля.

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