Заболеваемость COVID-19 в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 21 июля в Нижегородской области зарегестрировано 16 299 жителей, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 610 человек, это на 82 человека больше, чем день назад.

Если говорить о районах города, то лидером по числу заболевших является Автозаводский. По данным на 21 июля тут числится 2 444 инфицированных жителей, что на 18 человек больше, чем днем ранее.

Далее следует Ленинский район (1 731 заболевших, рост на 9 человек), Канавинский (1 613, на 4 человека больше), Сормовский (1 157, ни одного заболевшего), Советский (1 106, один заболевший), Московский (1 067, ни одного заболевшего), Нижегородский (914, на 47 заболевших больше), Приокский (578, +3 человека).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 904, на 33 заболевших больше), далее следует Павловский район (1 209 человек, рост на 9 человек), Бор (851, + один заболевший), а также Богородский (614, рост на 12 человек) и Кстовский (591, ни одного заболевшего), Семеновский (510, +1 случай заболевания), Кулебакский (452), Дивеевский (424) районы.

При этом в двух районах Нижнего Новгорода и 35 районах области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".