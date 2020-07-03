лукойл
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2020 10:34  [45] Установлена причина вспышки АЧС в Княгининском районе
22 июля 2020 09:11  [122] МФЦ Дзержинска перестроили во избежание очередей
21 июля 2020 19:26  [909] Нижний сегодня: главные события дня
21 июля 2020 18:45  [176] "На месте шламонакопителя "Белое море" теперь чистая зеленая территория" - Владислав Атмахов
21 июля 2020 18:33  [285] Председатель РЭО Рашид Исмаилов отметил динамику Нижегородской области в реализации нацпроекта "Экология"
21 июля 2020 17:49  [349] Автобус А-32 вернется на дороги Нижнего Новгорода
21 июля 2020 16:46  [397] "Теплоэнерго" объяснило причину потоков горячей воды на Ульянова в Нижнем Новгороде
21 июля 2020 15:47  [440] Десять лесных пожаров произошло в Нижегородской области с начала сезона
21 июля 2020 15:36  [2154] Заболеваемость COVID-19 в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой в регионе
21 июля 2020 15:30  [279] "Т Плюс" заменит устаревшее оборудование на Сормовской ТЭЦ
Общество

Установлена причина вспышки АЧС в Княгининском районе

22 июля 2020 10:34  [45] Общество

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл совместно с представителями Комитета ветеринарии Нижегородской области завершили расследование вспышки африканской чумы свиней на территории Княгининского района.

Установлено, что владелец животных нарушил действующие ветеринарные правила. В частности, отсутствовали дезинфекционные коврики, животных кормили непроваренными кормами, а также травой из леса.

Основной причиной заноса инфекции мог стать алиментарный путь заражения животных (попадание вируса в организм животных с кормами и травой).

В отношении фермера возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

В настоящее время проводятся расследования вспышек АЧС в личных хозяйствах Ардатовского и Бутурлинского районов.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию 8(831) 435-51-59, 435-51-58.

Ранее сообщалось, что очаг вируса африканской чумы свиней был ликвидирован в Княгининском районе. Также очаги АЧС были ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах. Сам вирус был выявлен в начале июля. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы – в частном подворье, где было 13 свиней.

При этом, 20 июля зафиксирована вспышка АЧС в Бутурлинском районе.

Кроме того, выкуп свиней у фермеров в Ардатовском районе начался 15 июля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph