Установлена причина вспышки АЧС в Княгининском районе Общество

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл совместно с представителями Комитета ветеринарии Нижегородской области завершили расследование вспышки африканской чумы свиней на территории Княгининского района.

Установлено, что владелец животных нарушил действующие ветеринарные правила. В частности, отсутствовали дезинфекционные коврики, животных кормили непроваренными кормами, а также травой из леса.

Основной причиной заноса инфекции мог стать алиментарный путь заражения животных (попадание вируса в организм животных с кормами и травой).

В отношении фермера возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

В настоящее время проводятся расследования вспышек АЧС в личных хозяйствах Ардатовского и Бутурлинского районов.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию 8(831) 435-51-59, 435-51-58.

Ранее сообщалось, что очаг вируса африканской чумы свиней был ликвидирован в Княгининском районе. Также очаги АЧС были ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах. Сам вирус был выявлен в начале июля. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы – в частном подворье, где было 13 свиней.

При этом, 20 июля зафиксирована вспышка АЧС в Бутурлинском районе.

Кроме того, выкуп свиней у фермеров в Ардатовском районе начался 15 июля.