Нижний Новгород продолжает оставаться самым "заразным" коронавирусом

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород не уступает позиций по лидерству в заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 22 июля в Нижегородской области зарегестрировано 22 227 жителей, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 679 человек, это на 87 человек больше, чем день назад когда было выявлено 82 заболевших.

Если говорить о районах города, то лидером по числу заболевших является Автозаводский. По данным на 22 июля тут числится 2 464 инфицированных жителей, что на 20 человек больше, чем днем ранее.

Далее следует Ленинский район (1 743 заболевших, рост на 12 человек), Канавинский (1 618, на 5 человек больше), Сормовский (1 157, на одного заболевшего больше), Советский (1 113, прирост на 7 человек), Московский (1 085, на 18 заболевших больше), Нижегородский (917, на трех заболевших больше) и Приокский (581, +3 человека).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 924, на 20 заболевших больше), далее следует Павловский район (1 217 человек, рост на 8 человек), Бор (851, +8 заболевших), Богородский (617, рост на трех человек) и Кстовский (591, +один заболевший), Семеновский (510, +1 случай заболевания), Кулебакский (464, рост на 12 случаев заболевания) и Дивеевский (424, ни одного случая) районы.

При этом в 21 районе Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".