"Технологии ликвидации "Черной дыры" нужно транслировать в другие регионы страны", - Андрей Лапшин Общество

Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин поделился своим мнением о ходе реализации проекта ликвидации свалки промышленных отходов "Черная дыра", признанной одним из крупнейших объектов накопленного экологического вреда в России и Европе.

На этой неделе стало известно, что "Черную дыру" в Дзержинске ликвидируют осенью 2021 года.

"Первый результат уже очевиден: площадь "зеркала" "Черной дыры" заметно уменьшилась. Уникальность проекта состоит в том, что в процессе обезвреживания отходов использована технология термолиза, которая в России пока малоизвестна. Термолиз – это техническое разложение отходов без доступа кислорода. В результате переработки промышленных отходов - как твердых, так и жидких - получаются полезные углесодержащие продукты", - рассказал он.

"Я считаю, что такие решения нужно транслировать при ликвидации накопленного экологического ущерба и в другие регионы страны. Есть, конечно, современные технологии и более высокого уровня. Ряд ведущих ученых в нашей стране предлагают применять для утилизации отходов 1-2 класса опасности плазмотронные технологии, когда температура за счет плазмы при утилизации отходов достигает 1900 градусов, и выделяется газ, который можно использовать в качестве полезной энергии. Термолиз - менее энергоемкая и менее энергозатратная технология, поэтому у нее тоже есть свои преимущества. Как показывает практика, и с меньшими затратами мы можем достаточно успешно проводить ликвидацию опасных свалок", - пояснил Андрей Лапшин.

Напомним, в Нижегородской области три объекта накопленного экологического вреда - это шламонакопитель"Белое море" (рекультивация завершена в феврале этого года), полигон ТБО "Игумново"(рекультивация свалки завершилась в мае) и свалка промышленных отходов "Черная дыра".