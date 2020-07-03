Нижний Новгород остается лидером по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером среди территорий Нижегородской области по числу заболевших коронавимрусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 23 июля в Нижегородской области зарегистрировано 22 429 жителей, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 803 человека, это на 124 человека больше, чем день назад когда было выявлено 87 заболевших.

Если говорить о районах города, то лидером по числу заболевших является Автозаводский. По данным на 22 июля тут числится 2 482 инфицированных жителей, что на 18 человек больше, чем днем ранее.

Далее следует Ленинский район (1 763 заболевших, рост на 20 человек), Канавинский (1 630, на 12 человек больше), Сормовский (1 176, на 19 заболевших больше), Советский (1 131, прирост на 18 человек), Московский (1 101, на 16 заболевших больше), Нижегородский (925, на восемь заболевших больше) и Приокский (595, +14 человек).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 940, на 16 заболевших больше), далее следует Павловский район (1 217 человек, один заболевший), Бор (863, +12 заболевших), Богородский (624, еще семь заболевших), Кстовский (599, плюс восемь заболевших), Семеновский (512, +2 случая заболевания), Кулебакский (464, ни одного случая) и Дивеевский (424, ни одного случая) районы.

При этом в 31 районе Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".