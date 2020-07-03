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Общество

Нижегородская фабрика мороженого, где сотрудники заболели COVID-19, заплатит 100 тысяч рублей штрафа

23 июля 2020 14:28  [173] Общество

Собственник фабрики мороженого из Нижегородской области, где сотрудники заболели COVID-19, заплатит 100 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 июля 2020 года.

Ранее в ходе проверки было установлено, что на производстве не всегда работали бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.

В связи с этим, за месяц, с 25 мая по 29 июня, среди работников фабрики зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. При этом, 11 заболевших работали в одну смену. 

По решению суда собственника фабрики мороженого оштрафовали на 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, директор МУП "ЖКХ" из Нижегородской области был оштрафован в июне этого года за нарушение графика дезинфекции.

В мае этого года суд оштрафовал жителя Кулебак на 7,5 тысяч рублей за нарушение карантина.

По данным на 23 июля в Нижегородской области зарегистрировано 22 429 жителей, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 803 человека, это на 124 человека больше, чем день назад когда было выявлено 87 заболевших.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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