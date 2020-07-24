Нижний Новгород собрал половину заболевших COVID-19 жителей региона Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом жителей Нижнего Новгорода составляет почти половину всех заразившихся COVID-19 жителей региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 29 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 489 человек. Из них почти половина, или 11 392 человека проживают в Нижнем Новгороде. Это число по сравнению со вчерашним днем выросло на 54.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден подтвержден у 2 623 человек, что на 10 заболевших больше, чем день назад.

Далее следует Ленинский район (1 855 заболевших, на 25 больше), Канавинский (1 664, рост на пятерых заболевших), Сормовский (1 254, + два заболевших), Советском (1 196, на 11 заболевших больше), Московский (1 156, двое новых заболевших), Нижегородский (961, ни одного нового случая) и Приокский (681, ни одного нового случая).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 031, рост на 7 заболевших), Павловский район (1 262, еще трое заболевших), Борский (883, +4 человек), Богородский (629, ни одного заболевшего), Кстовский (614, еще пять заболевших), Семеновский (527, пять заболевших), Кулебакский (481, восемь заболевших) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в двух районах Нижнего Новгорода (Нижегородском и Приокском), а также в 23 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Сейчас регион находится на первом этапе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".