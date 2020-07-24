лукойл
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2020 14:55  [6] Нижегородцев ждет жара +30°, МЧС предупреждает об опасных явлениях
29 июля 2020 14:26  [45] ВПР осенью призвана выявить пробелы в знаниях учеников, - нижегородский минобр
29 июля 2020 13:52  [133] Нижний Новгород собрал половину заболевших COVID-19 жителей региона
29 июля 2020 13:51  [89] Нижегородский минобр разъяснил организацию учебного процесса в школах с 1 сентября
29 июля 2020 13:30  [110] "Живые цепи" у парка "Швейцария" - это не что иное, как политический заказ", - Михаил Кузнецов
29 июля 2020 13:13  [103] Нижегородские власти объяснили принцип цифровой образовательной среды
29 июля 2020 12:37  [123] "Некоторые кандидаты в думу на протестах хотят обратить на себя внимание", - Андрей Вовк
29 июля 2020 12:25  [107] "Ростелеком-ЦОД" начал строительство московского дата-центра с максимальным уровнем надежности
29 июля 2020 12:08  [389] Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
29 июля 2020 11:35  [160] "Мы разрабатываем комплексные меры для ремонта и строительства ливнёвок в Нижнем Новгороде", - Юрий Шалабаев
Общество

Нижний Новгород собрал половину заболевших COVID-19 жителей региона

29 июля 2020 13:52  [133] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом жителей Нижнего Новгорода составляет почти половину всех заразившихся COVID-19 жителей региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 29 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 489 человек. Из них почти половина, или 11 392 человека проживают в Нижнем Новгороде. Это число по сравнению со вчерашним днем выросло на 54.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден подтвержден у 2 623 человек, что на 10 заболевших больше, чем день назад.

Далее следует Ленинский район (1 855 заболевших, на 25 больше), Канавинский (1 664, рост на пятерых заболевших), Сормовский (1 254, + два заболевших), Советском (1 196, на 11 заболевших больше), Московский (1 156, двое новых заболевших), Нижегородский (961, ни одного нового случая) и Приокский (681, ни одного нового случая).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 031, рост на 7 заболевших), Павловский район (1 262, еще трое заболевших), Борский (883, +4 человек), Богородский (629, ни одного заболевшего), Кстовский (614, еще пять заболевших), Семеновский (527, пять заболевших), Кулебакский (481, восемь заболевших) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в двух районах Нижнего Новгорода (Нижегородском и Приокском), а также в 23 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Сейчас регион находится на первом этапе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph