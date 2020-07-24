лукойл
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2020 14:11  [56] Нижний Новгород почти шесть месяцев удерживает лидерство по COVID-19
28 июля 2020 13:27  [111] Число зараженных коронавирусом жителей Дзержинска превысило 2 тысячи человек
28 июля 2020 13:12  [98] Нижегородское правительство рассматривает вопрос открытия фитнес-клубов
28 июля 2020 13:03  [228] Грозы надвигаются на Нижний Новгород
28 июля 2020 12:34  [355] Гимназию №1 в Нижнем Новгороде отремонтируют к сентябрю
28 июля 2020 12:09  [121] Нижнему Новгороду пока не удалось передать ливневки в концессию "Водоканалу"
28 июля 2020 11:46  [110] Банк "Открытие" оптимизировал разработку программных продуктов
28 июля 2020 11:45  [750] Обнародованы новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
28 июля 2020 10:45  [606] Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"
28 июля 2020 10:06  [223] Детский лагерь в Арзамасском районе устранил нарушения
Общество

Нижний Новгород почти шесть месяцев удерживает лидерство по COVID-19

28 июля 2020 14:11  [56] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Уровень заболеваемости кронавирусом в Нижнем Новгороде с начала пандемии является самым высоким по сравнению с другими территориями Нижегородской области.

Напомним, что первый заболевший коронавирусной инфекцией был зарегистрирован именно в Нижнем Новгороде. Это произошло 6 марта. С тех пор областной центр является лидером по числу заболевших COVID-19.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 28 июля в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 338 заболевших коронавирусом, это на 73 человека больше, чем день назад.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 613 человек, что на 22 заболевших больше, чем день назад.

Далее следует Ленинский район, где проживает (1 830 заболевших, на одного больше), Канавинский (1 659, рост на семерых заболевших), Сормовский (1 254, +19), Советском (1 185, на 11 заболевших больше), Московский (1 154, четверо новых заболевших), Нижегородский (961, шесть новых случаев) и Приокский (681, + трое заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 000, рост на 24 заболевших), Павловский район (1 262, еще 15 заболевших), Борский (879, +7 человек), Богородский (628, ни одного заболевшего), Кстовский (614, еще пять заболевших), Семеновский (522, ни одного заболевшего), Кулебакский (473, ни одного заболевшего) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 34 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph