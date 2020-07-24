Нижний Новгород почти шесть месяцев удерживает лидерство по COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Уровень заболеваемости кронавирусом в Нижнем Новгороде с начала пандемии является самым высоким по сравнению с другими территориями Нижегородской области.

Напомним, что первый заболевший коронавирусной инфекцией был зарегистрирован именно в Нижнем Новгороде. Это произошло 6 марта. С тех пор областной центр является лидером по числу заболевших COVID-19.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 28 июля в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 338 заболевших коронавирусом, это на 73 человека больше, чем день назад.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 613 человек, что на 22 заболевших больше, чем день назад.

Далее следует Ленинский район, где проживает (1 830 заболевших, на одного больше), Канавинский (1 659, рост на семерых заболевших), Сормовский (1 254, +19), Советском (1 185, на 11 заболевших больше), Московский (1 154, четверо новых заболевших), Нижегородский (961, шесть новых случаев) и Приокский (681, + трое заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 000, рост на 24 заболевших), Павловский район (1 262, еще 15 заболевших), Борский (879, +7 человек), Богородский (628, ни одного заболевшего), Кстовский (614, еще пять заболевших), Семеновский (522, ни одного заболевшего), Кулебакский (473, ни одного заболевшего) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 34 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".