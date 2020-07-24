ЗС НО утвердило Оксану Кислицыну в качестве кандидата в омбудсмены Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило Оксану Кислицыну в качестве кандидата в уполномоченные по правам человека в Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Законодательного собрания региона 30 июля 2020 года.

Кандидатура была предложена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе заседания он сообщил, что назначение Оксаны Кислициной на пост омбудсмена согласовано с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Ранее сообщалось, что комитет Заксобрания региона по вопросам госвласти области, местного самоуправления и регламенту поддержал кандидатуру Оксаны Кислицыной. Также ее кандидатуру поддержала и Общественная палата.

В настоящее время проводится тайное голосование по ее кандидатуре. Результаты будут известны в течение дня.

Напомним, Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области 1 июня этого года.

Председателем избиркома нового созыва Оксана Кислицына (предложенная ЦИКом РФ) стала в декабре 2016 года. Во время ее работы на этом посту состоялись выборы губернатора Нижегородской области в 2018 году.

Как было отмечено, Оксана Кислицына более 20 лет посвятила работе в избирательной комиссии Нижегородской области, являясь одним из самых опытных специалистов в области избирательного права.

Напомним, нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина, проработав пять лет на посту, досрочно сложила полномочия 28 мая этого года.

Причиной этого решения стало состояние ее здоровья. Надежда Отделкина напомнила об автомобильной аварии, в которую она попала 26 декабря 2018 года в Урене. В результате аварии омбудсмен была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног. Сейчас последствия ДТП требуют физического восстановления.

СПРАВКА:

Оксана Анатольевна Кислицына в 1998 году с отличием окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2008 году окончила ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского" по специальности "Юриспруденция". Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Профессиональная деятельность:

1993 - 1997 гг. - Завод "Электромаш", комплектовщица отдела технической документации;

июль - сентябрь 1998 г. - Законодательное собрание Нижегородской области, помощник депутата;

сентябрь 1998 г. - октябрь 1999 г. - Законодательное собрание Нижегородской области, ведущий специалист комитета по экологии;

1999 - 2016 гг. - избирательная комиссия Нижегородской области, ведущий специалист, главный специалист, консультант, начальник организационно-методического отдела, начальник организационно-кадрового отдела;

16 декабря 2016 г. - 1 июня 2020 г. - председатель избирательной комиссии Нижегородской области.