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Политика

Количество зрелищных мероприятий в Нижегородской области увеличилось в пять раз по итогам 2019 года

30 июля 2020 12:03  [53] Политика

В Нижегородской области за 2019 год было проведено более 630 мероприятий. Их посетило почти 900 тысяч зрителей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ходе отчета о деятельности регионального правительства за прошлый год. Губернатор представил отчет по разным показателям, в том числе по культурно-массовым мероприятиям.

"В 2019 году у нас получилось насытить культурную повестку региона новыми яркими проектами. Одним из самых неординарных событий стал первый международный фестиваль искусств "Стрелка". Исторические пакгаузы мы превратили в концертный зал под открытым небом, где выступали звезды мировой оперы. Также в прошлом году впервые в истории премии "Инновация" церемония ее вручения прошла не в столице, а в Нижнем Новгороде – теперь ее прописка именно здесь. Этот год запомнился и грандиозным международным фестивалем аудиовизуального искусства INTERVALS", – отметил Глеб Никитин.

Согласно отчету о деятельности регионального правительства за прошлый год, количество зрелищных мероприятий по сравнению с предыдущим годом увеличилось в пять раз, а среднее число посетителей на каждом из мероприятий – вдвое.

"В прошлом году Нижний Новгород принимал первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, в турнире участвовали спортсмены из 24 стран. А в октябре на стадионе "Нижний Новгород" прошел VIII Международный̆ форум "Россия – спортивная держава". Он собрал 10 тысяч зрителей, а его почетным гостем стал президент Российской Федерации Владимир Путин", – добавил губернатор Нижегородской области.

Как заявил глава региона, в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2019 году прошло 35 мероприятий. Среди них – музыкальные, кинематографические и экологические фестивали.

Основные показатели отчета губернатора по другим направлениям 

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей. 

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