Более 120 человек пополнили список COVID-инфецированных жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новые случаи заражения COVID-19 за прошедшие сутки не выявлены в 36 районах Нижегородской области, однако в Нижнем Новгороде список зараженных пополнили 124 человека.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 30 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 647 человек. Из них почти половина, или 11 516 человека проживают в Нижнем Новгороде. Это число по сравнению со вчерашним днем выросло на 124.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден подтвержден у 2 663 человек, что на 40 заболевших больше, чем день назад.

Далее следует Ленинский район (1 868 заболевших, на 13 больше), Канавинский (1 674, рост на 10 заболевших), Сормовский (1 281, + 27 заболевших), Советском (1 204, на 8 заболевших больше), Московский (1 177, еще 21 заболевший), Нижегородский (963, два новых случая) и Приокский (686, пять новых случаев).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 032, рост на одного заболевшего), Павловский район (1 262, еще четверо заболевших), Борский (886, +3 человек), Богородский (634, пять новых случаев), Кстовский (621, еще семь заболевших), Семеновский (527, ни одного заболевшего), Кулебакский (481, двое заболевших) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Ранее Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Сейчас регион находится на первом этапе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".