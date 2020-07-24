Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август Общество

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Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, из-за ремонта теплосетей будет временно прекращено движение транспорта по улице Ветеринарной (на участке от дома №1 до дома №6Б по улице Студенческой).

Ограничения будут действовать с 1 августа до 22:00 31 августа.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Также движение транспорта будет перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.

Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.

Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, будут перекрыты в июле-августе.

Напомним, участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).

Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.