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Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, из-за ремонта теплосетей будет временно прекращено движение транспорта по улице Ветеринарной (на участке от дома №1 до дома №6Б по улице Студенческой).
Ограничения будут действовать с 1 августа до 22:00 31 августа.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Также движение транспорта будет перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.
Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.
Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, будут перекрыты в июле-августе.
Напомним, участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).
Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.
Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.
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