лукойл
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2020 10:35  [51] Опергруппа медпомощи работает в Дни памяти Серафима Саровского в Дивееве
31 июля 2020 10:16  [131] Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август
31 июля 2020 09:08  [840] Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса
30 июля 2020 19:04  [930] Нижний сегодня: главные события дня
30 июля 2020 16:20  [200] Контроль в сфере такси усилят в Нижегородской области
30 июля 2020 16:18  [195] Еще 1,3 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию проекта "Оздоровление Волги"
30 июля 2020 16:08  [427] Грозовые ливни с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород
30 июля 2020 15:13  [192] Реализацию партпроектов "Единой России" проверили в Кстовском районе
30 июля 2020 14:53  [426] Перевозчиков Нижегородской области освободили от транспортного налога
30 июля 2020 14:52  [474] "Наземное метро": рассказываем, как будут ходить электрички Починки – Варя в Нижнем Новгороде
Общество

Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август

31 июля 2020 10:16  [131] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, из-за ремонта теплосетей будет временно прекращено движение транспорта по улице Ветеринарной (на участке от дома №1 до дома №6Б по улице Студенческой).

Ограничения будут действовать с 1 августа до 22:00 31 августа.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Также движение транспорта будет перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.

Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.

Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, будут перекрыты в июле-августе.

Напомним, участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).

Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph