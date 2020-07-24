Движение транспорта по ул. Чукотской в Нижнем Новгороде будет перекрыто до 23 августа

Движение транспорта по ул. Чукотской в Нижнем Новгороде будет перекрыто с 20:00 31 июля до 22:00 23 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Речь идет об участке дороги от дома №41 по улице Головнина до дома №38 по улице Юбилейной.
Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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