Движение транспорта по ул. Чукотской в Нижнем Новгороде будет перекрыто до 23 августа Общество

Движение транспорта по ул. Чукотской в Нижнем Новгороде будет перекрыто с 20:00 31 июля до 22:00 23 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке дороги от дома №41 по улице Головнина до дома №38 по улице Юбилейной.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.



