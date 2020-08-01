Власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 139 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 146 новых случаев заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 236 человек.

Около 2,7 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах, 264 человека находятся в обсерваторах.

При этом по данным на 3 августа 83% или 20 096 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 72 человека.

В настоящее время тесты на коронавирус сдали 596 843 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 2,6% и составил 18 634 человека на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 4 181 житель региона, а в среднем за неделю охват составил 209,7 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".