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Политика

Экс-глава Советского района Владимир Исаев отправлен под домашний арест до конца сентября

06 августа 2020 12:16  [99] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Экс-глава Советского района Владимир Исаев отправлен под домашний арест до конца сентября. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Соответствующую меру пресечения избрал Московский районный суд.

Владимир Исаев будет находиться под домашним арестом до 30 сентября.

Он подозревается в получении взятки по уголовному делу, возбужденному по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

Напомним, Владимир Исаев написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул должность 1 июня этого года. С июля этот пост занял бывший сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов.

Владимир Исаев был главой администрации Советского района с января 2017 года.

В конце мая 2020 года в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно. Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.

Добавим, что экс-глава Канавинского района Михаил Шаров останется под арестом до конца августа. Ему инкриминируется та же статья 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

По версии следствия, Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района. Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель Владимир Ручка. Решением суда он оштрафован на 2,25 млн рублей.

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