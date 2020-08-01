Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусмом нижегородцам

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Еще 105 случаев заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области по данным на 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Вчера был зарегистрирован 101 новый случай заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 551 человека.
Около 2,2 тысячи нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах, 247 человек находится в обсерваторах.
При этом по данным на 6 августа 85,3% или 20 954 нижегородца, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровел 291 человек.
В настоящее время тесты на коронавирус сдали 611 079 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,9% и составил 19 079 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 5 465 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 185,7 теста на 100 тысяч населения.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.
Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.
Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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