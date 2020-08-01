Наркотики в полотенце пытались пронести в нижегородский СИЗО Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Наркотики в полотенце пытались пронести в нижегородский СИЗО №1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 6 августа 2020 года.

В ходе досмотра продуктовой передачи для подследственного, в шве полотенца было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета.

Подозрительное полотенце было изъято. Экспертиза показала, что внутри находится синтетический наркотик – метадон.

Сотрудники оперативного отдела учреждения устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в июне этого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1.

Напомним также, в апреле этого года наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16. До этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны.

В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.

Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Также партию наркотиков и мобильники мужчин пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы.