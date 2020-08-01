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Наркотики в полотенце пытались пронести в нижегородский СИЗО №1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 6 августа 2020 года.
В ходе досмотра продуктовой передачи для подследственного, в шве полотенца было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета.
Подозрительное полотенце было изъято. Экспертиза показала, что внутри находится синтетический наркотик – метадон.
Сотрудники оперативного отдела учреждения устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в июне этого года квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1.
Напомним также, в апреле этого года наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1.
Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16. До этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны.
В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.
Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.
Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.
Также партию наркотиков и мобильники мужчин пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы.
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