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Общество

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде реконструируют к 2021 году

06 августа 2020 14:58  [232] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде реконструируют к 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

"Приняли решение, что просто латать дыры на таком объекте нельзя", - объяснил длительность работ по реконструкции объекта губернатор.

По его словам, проект реконструкции уже готов.

Напомним, архитектурное сооружение передали в региональную собственность в апреле этого года. Но переговоры о передаче лестницы велись еще в январе.

В сентябре 2019 года Чкаловская лестница частично обрушилась. На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

Ранее в городской администрации сообщали, что средства на ремонт Чкаловской лестницы в бюджете отсутствуют.

Позднее эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. Она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.

 

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