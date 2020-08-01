Нижегородские власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом жителях региона Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 103 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 105 новых случаев заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 654 человек.

Около 2,1 тысячи нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Менее 1 тысячи человек лечатся в больницах, 206 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 7 августа 86,1% или 20 954 нижегородца, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 267 человек. Как пояснили в пресс-службе, Нижегородская область по числу выздоровевших за сутки входит в пятерку лидеров в России.

В настоящее время тесты на коронавирус сдали 617 134 жителя Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1% и составил 19 268 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 6 055 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 181,8 теста на 100 тысяч населения.



Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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