Объявлен конкурс на должность замглавы Нижнего Новгорода Политика

Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности заместителя главы Нижнего Новгорода. В подчинении у него будут департаменты образования, культуры и спорта, а также социальной политики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 12 августа 2020 года.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода будет выбран по конкурсу "Команды Правительства".

"На заместителя главы администрации, курирующего этот блок, будут возложены серьёзные задачи. Конкурс "Команды Правительства" позволяет объективно оценить компетенции кандидатов, их готовность к большим объемам работы и способность принимать решения в любых ситуациях", - отметил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как сообщили в департаменте кадровой политике администрации, к кандидатам предъявляются требования, касающиеся уровня профессиональных знаний и навыков: высшее образование, стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее четырех лет, знание законодательства, основ экономики, управления и организации труда, наличие широкого спектра управленческих компетенций.

Предварительный этап конкурса стартовал сегодня и продолжится до 15 сентября. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на портале "Команда Правительства", заполнить биографическую анкету в личном кабинете, подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, пройти тестирование на определение личностно-профессиональных качеств и загрузить видео-презентацию в соответствии с инструкцией.

Для прошедших предварительный отбор состоится этап углубленной диагностики, по результатам которого будет принято решение о включении кандидатов в кадровый резерв с дальнейшей возможностью назначения их на должность заместителя главы города.

Презентация программы "Команда Правительства", о которой глава региона Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.

Напомним, экс-глава Сормовского района Дмитрий Сивохин в мае был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода, а с 1 июля – первым заместителем главы администрации города.

Напомним также, что должность и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам, занимаемая ранее уволившейся Еленой Лекомцевой, не предусмотрена в новой структуре городской администрации.

Елена Лекомцева помимо того, что была и.о. замглавы по транспорту и автомобильным дорогам, также являлась и директором городского департамента транспорта. Она уволилась по собственному желанию, проработав в администрации на этих должностях около года.

Ранее Дума Нижнего Новгорода утвердила новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым. Такое решение депутаты приняли на заседании 23 июня 2020 года.

В новой структуре администрации предусмотрено два первых заместителя главы города, при этом общее количество заместителей сокращается с 7 до 5.

Под сокращение попал, в том числе, заместитель главы – руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства. Эти функции перешли в подчинение одному из вновь назначенных первых заместителей главы администрации Нижнего Новгорода.