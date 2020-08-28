Нижний сегодня: главные события дня Общество

Синоптики рассказали, что ждет нижгородцев 1 сентября

В ночь с 31 августа на 1 сентября (с понедельника на вторник) температура воздуха ожидается около +20°, что неудивительно, поскольку в понедельник днем будет примерно +28° и без единого облака. А вот уже днем 1 сентября температура снизится до +20°…+22°, однако ощущаться будет как +24°.

Коронавирус за выходные подтвердился еще у 190 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 31 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 562 заболевших COVID-19 — это на 190 человек больше, чем в пятницу, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 688 человек.

Власти рассказали о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 688 человек, в том числе 138 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а вчера - 143 новых случая.

Синоптики рассказали, что ждет нижгородцев 1 сентября

В ночь с 31 августа на 1 сентября (с понедельника на вторник) температура воздуха ожидается около +20°, что неудивительно, поскольку в понедельник днем будет примерно +30°, а вот уже днем 1 сентября температура снизится до +20°…+22°, однако ощущаться будет как +24°.

Нижегородцев сегодня ждет жара +32°, МЧС предупреждает об опасных явлениях

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев, что сегодня в области ожидаются чрезвычайные ситуации, так как температура воздуха поднимется до +32°. Такое неблагоприятное погодное явление может привести к природным пожарам и распространению огня на жилые дома.

Один человек погиб в ДТП с бензовозом в Кстовском районе

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил ранение и скончался до приезда скорой помощи.

Председатель ЗС НО Евгений Лебедев заработал 6,27 млн рублей за 2019 год

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев заработал 6,27 млн рублей за 2019 год. Доход главы регионального парламента за 2018 год составил 5,33 млн рублей, за 2017 год - 5,92 млн рублей.